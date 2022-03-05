Про зустріч з Путіним Беннет поінформував президента України.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним щодо агресії стосовно України, після чого вирушив до Німеччини для перемовин з канцлером Олафом Шольцем.

Про це у Twitter написав ізраїльський журналіст Барак Равід.

Він зазначив, що прем'єр-міністр Ізраїлю провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським і поінформував його про зустріч з Путіним.

Журналіст, посилаючись на поінформовані джерела, повідомив, що Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю попередив Білий дім про поїздку Беннета до Москви.

Як пише журналіст, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван не висловив жодних заперечень під час телефонної розмови з Беннеттом щодо зустрічі прем'єр-міністра Ізраїлю з Путіним.

Наразі ізраїльський прем'єр-міністр Беннетт їде з Москви до Берліна, щоб повідомити канцлера Німеччини Олафа Шольца про його зустріч з Путіним, повідомив Равід.

Як повідомлялося раніше, оточення президента Російської Федерації незадоволене санкціями, введеними через напад на Україну. Вже шість олігархів публічно виступили проти війни.

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