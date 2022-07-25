Насправді ж усі російські ракети, випущені по регіону, знищили у повітрі.

В міністерстві оборони РФ відзначилися черговою порцією "казок" про знищення бази з реактивними системами залпового вогню HIMARS та великокаліберними гаубицями М777 у Хмельницькій області.

Про це заявив представник міністерства під час брифінгу 25 липня.

"Високоточною зброєю великої дальності морського базування у районі населеного пункту Богданівці Хмельницької області знищено перевалочну базу з поставленими США боєприпасами до реактивних систем залпового вогню HIMARS та снарядами до американських великокаліберних гаубиць М777", - похвалилися в міноборони країни-окупанта.

Нагадаємо, що вчора вранці над територією Хмельницької області сили протиповітряної оборони збили три російські ракети. Уламки впали в полі Кам'янець-Подільського району. Займання полів ліквідовано. Також відбулося падіння ракети в лісовому масиві.

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