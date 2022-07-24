Над територією Хмельницької області сьогодні вранці, близько 9 години, сили протиповітряної оборони збили три російські ракети.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
"Уламки впали в полі Кам'янець-Подільського району. Займання полів ліквідовано. Також відбулося падіння ракети в лісовому масиві. Як наслідок стався вибух та задимлення в районі одного з сіл Хмельницького району. Жертв немає", - зазначив Гамалій.
Удар по Хмельницькій області:
За даними повітряного командування "Захід" ЗСУ, близько 9:00 24 липня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря.
Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були знищені силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід".
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