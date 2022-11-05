Іншому росіянину, якого не мобілізовували, не сподобалася вдача "мобіка".

У Башкортостані (РФ) побили "мобіка", якого вдалося повернути додому через броню на підприємстві.

Як повідомляє Телеграм-канал "Острожно, новости", росіянин Ілля А. працює на Білорецькому металургійному комбінаті. Після оголошення мобілізації його відразу "загребли", попри гарантовану "броню". Згодом родичі призовника звернулися до суду, і його вдалося повернути додому. Втім, не усі пораділи.

Річ у тім, разом з Іллею А. суд скасував рішення про мобілізацію ще 19 осіб. У соцмережах чоловіка почали цькувати та називати боягузом. Цькування у Мережі згодом трансформувалося у фізичне насильство.

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"Нещодавно житель Білорецька, який сам, до речі, не був мобілізований, напав на Іллю. За нашими даними, нападника звуть Руслан Сафін — йому 36 років, і його неодноразово притягали до відповідальності у кримінальних справах. Нині він під слідством, але залишається на волі", - пише канал.

У мережі з'явилося відео нападу Сафіна на вже колишнього "мобіка" Іллю А. На кадрах видно, що росіянина жорстоко побили та змусили коментувати те, чому він повернувся додому.

"Я йому їб*ло набив. Хлопці поїхали на війну, а він додому з'*бався", - пишається нападник.

Мобілізації у РФ: останні новини

2 листопада УНІАН вже повідомляв, що у РФ чоловікам продовжують надходити повістки, попри заяви Шойгу. Як зазначав експерт Олександр Коваленко, Путін просто закидає фронт "мобіками", але ситуацію це не рятує. У багатьох російських підрозділів втрати в особовому складі сягнули вже понад 60%, повідомив оглядач.

3 листопада у Генштабі розповіли, що мобілізовані росіяни намагаються уникнути потрапляння на фронт будь-яким способом. Вже відомо про випадки втечі з військові частини та навіть самогубства.

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