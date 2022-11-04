Невдоволених росіян багато у Приморському краї.

Росія готується до протестів у Приморському краї. Мешканці країни-агресорки незадоволені мобілізацією.

Як повідомляє Генштаб Збройних сил України, влада Приморського краю вимушена посилювати поліцейський режим. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також вважають, що через приховану мобілізацію у РФ зростає кількість незадоволених та обурених росіян.

Так, у Приморському краї вже запроваджують додаткові заходи безпеки та посилюють поліцейський режим. За інформацією Генштабу, у російському місті Владивосток влада готується до можливих протестних проявів серед місцевого населення. Росіяни незадоволені проведенням мобілізації. Окрім цього, люди вже бачать втрати серед представників регіону на війні РФ проти України.

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Як вважають аналітики ISW, Міністерство оборони Росії продовжує приховану мобілізацію під виглядом формування добровольчих підрозділів. Експерти навели інформацію, яку учора повідомив заступник начальника Генштабу України Олексій Громов: російські чиновники продовжують приховану мобілізацію, незважаючи на оголошене завершення часткової мобілізації. За його словами в РФ продовжують шукати добровольців, на війну можуть взяти навіть чоловіків з офіційним статусом людини з інвалідністю.

Російські чиновники в Республіці Карелія та Кабардино-Балкарській Республіці все ще виписують повістки про мобілізацію, додали аналітики. Також зазначається, що в РФ продовжуються проблеми з розміщенням "мобіків".

"Російські джерела повідомили, що мобілізований персонал продовжує не проходити навчання, обладнання та постачання. 2 листопада російське джерело повідомило, що мобілізовані в Пскові хворіють, голодують і сплять на вулицях. Російські військові також продовжують стикатися з проблемами хуліганства серед мобілізованих. Російське джерело повідомило, що російська військова поліція звернулася до МВС Росії за допомогою у наведенні порядку після того, як понад 350 п’яних і безладно мобілізованих прибули на вокзал у Бєлгородській області. Російські військові ймовірно й надалі стикатимуться з проблемами розміщення та залучення новомобілізованого персоналу. Російські військові навряд чи підвищать якість підготовки свого особового складу, незважаючи на пропозиції щодо цього", - повідомили експерти.

На тлі усіх цих проблем в РФ зростає кількість незадоволених. Так звана часткова мобілізація вже призвела до протестів в Ульяновську, де 2 листопада почали бунтувати "мобіки", яким не платять обіцяні гроші.

Мобілізації у РФ: останні новини

2 листопада УНІАН вже повідомляв, що у РФ чоловікам продовжують надходити повістки, попри заяви Шойгу. Як зазначав експерт Олександр Коваленко, Путін просто закидає фронт "мобіками", але ситуацію це не рятує. У багатьох російських підрозділів втрати в особовому складі сягнули вже понад 60%, повідомив оглядач.

3 листопада у Генштабі розповіли, що мобілізовані росіяни намагаються уникнути потрапляння на фронт будь-яким способом. Вже відомо про випадки втечі з військові частини та навіть самогубства.

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