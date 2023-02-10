Він сказав товаришам по службі, що вирішив відправитися додому.

На території Російської Федерації розшукують мобілізованого чоловіка, який втік з військової частини на території тимчасово окупованої Луганської області. Призовник озброєний автоматом АК-74.

Такою інформацією поділилися журналісти ресурсу BAZA з посиланням на власні джерела. Мобілізованого 42-річного чоловіка звуть Олексій, він родом із Санкт-Петербурга. Два дні тому солдат покинув військову частину на території тимчасово захопленої Луганщини. Призовник взяв з собою автомат АК-74.

Товаришам по службі Олексій заявив, що збирається виїхати додому через Ростовську область. Російські силовики розшукують мобілізованого на території регіону. Пошуки також ведуться в Бєлгородській і Воронезькій областях, які теж межують з Україною.

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Мобілізовані росіяни намагаються втекти з фронту

Після початку оголошення "часткової мобілізації" в РФ непідготовлені військовослужбовці почали з'являтися на різних ділянках фронту. Разом з цим у ворожій армії зросла кількість спроб втечі.

Один з таких випадків зафіксували ще у вересні. Мобілізований викрав КамАЗ і попрямував в Курську область. В результаті його спіймали і відправили на допит.

Наприкінці грудня ціла група призваних військовослужбовців втекла з фронту. Ворожі солдати на попутках доїхали до міста Подольськ Московської області і там здалися.

За даними Головного управління розвідки МО України, кожен четвертий мобілізований росіянин прагне будь-якими способами уникнути участі у війні.

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