Віктор Перекіпський викрав КамАЗ і відправився в Курську область.

В Росії мобілізований 43-річний солдат Віктор Перекіпський втік з військової частини. Він викрав КамАЗ, а потім пересів в цивільний автомобіль і відправився в Курську область. Контрактника спіймали і відвезли на допит.

За інформацією росЗМІ, Перекіпський втік з частини в Бєлгородській області. Мобілізований солдат викрав КамАЗ, який пізніше знайшли на узбіччі дороги. Російські силовики повідомили, що втікач пересів у цивільний автомобіль ВАЗ-2107.

Перекіпський відправився на територію Курської області. Його пошуками займалися співробітники МВС і Росгвардії. В результаті солдата спіймали і відвезли на допит.

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