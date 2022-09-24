В Росії мобілізований 43-річний солдат Віктор Перекіпський втік з військової частини. Він викрав КамАЗ, а потім пересів в цивільний автомобіль і відправився в Курську область. Контрактника спіймали і відвезли на допит.
За інформацією росЗМІ, Перекіпський втік з частини в Бєлгородській області. Мобілізований солдат викрав КамАЗ, який пізніше знайшли на узбіччі дороги. Російські силовики повідомили, що втікач пересів у цивільний автомобіль ВАЗ-2107.
Перекіпський відправився на територію Курської області. Його пошуками займалися співробітники МВС і Росгвардії. В результаті солдата спіймали і відвезли на допит.
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Мобілізація в Росії: що відомо
- Президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив про призов в армію резервістів: "Вважаю за необхідне підтримати пропозицію Міністерства оборони і Генерального штабу про проведення в Російській Федерації часткової мобілізації". У своєму зверненні глава держави-агресора також вибухнув ядерними погрозами, адресованими західним країнам.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що планується призвати 300 тисяч осіб. А ЗМІ дізналися, що в секретному 7 пункті указу про мобілізацію сказано про 1 мільйон чоловіків. У Кремлі цю інформацію спростували, але не поділилися деталями.
- Після оголошення мобілізації росіяни почали масово шукати спосіб покинути країну. Вони стали частіше виїжджати в Фінляндію, а на кордоні з Грузією утворилися затори. Тим часом Ірландія вирішила розглянути можливість прийому громадян РФ, що втікають від мобілізації.