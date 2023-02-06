За словами окупантів, їх відправили на фронт без підготовки.

Мобілізовані окупанти з Туви записали звернення, в якому поскаржилися на знущання з боку військових так званої "ДНР".

За словами тувинців, бойовики їх били і навіть стріляли в них. Один з таких епізодів опублікував Телеграм-канал "Сіяч вітру".

Мобілізовані стверджують, що їх відправили на фронт без підготовки і тепер хочуть кинути на забій. На всі скарги тувинцям відповідають, що вони є смертниками і все одно не мають шансів повернутися додому живими.

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На звернення мобілізованих вже відреагували глава Туви Владислав Ховалиг і заступник спікера Держдуми Шолбан Кара-оол. Останній заявив, що збирається відправитися на місце для з'ясування обставин.

Мобілізація в Росії

Як раніше повідомляв УНІАН, Російські мобілізовані заявили, що відступили зі своїх позицій на фронті за наказом командира, а тепер їх хочуть звинуватити в дезертирстві. Вони скаржаться, що командуванню на них наплювати.

За словами представника Міністерства оборони України полковника Олександра Мотузяника, конфлікти в окупаційній армії не поодинокі зважаючи на багатоетнічний склад Збройних сил РФ. Так, у листопаді в тимчасово окупованому Мелітополі 12 мобілізованих росіян влаштували перестрілку.

У січні кількість звернень російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон, зросла майже на 50%. Сайт проекту "Хочу жити" у січні відвідало 5,6 млн користувачів, 4,7 млн яких – з Росії та 350 тисяч – з України (переважно з тимчасово окупованих територій).

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