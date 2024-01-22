В Україні прибрали трьох важливих військових РФ / Колаж УНІАН, фото t.me/a_shtirlitz

В Україні прибрали трьох важливих військових РФ, включно із заступником командира батальйону армії окупантів.

Про це повідомив офіцер українських Збройних Сил Анатолій Штефан з псевдонімом "Штірліц". У соціальних мережах він розкрив імена та обличчя окупантів.

За даними "Штірліца", в Україні "вантажем двісті" лягли: 

  • Майор Бойко Олексій;
  • капітан Уланов Максим;
  • заступник командира батальйону окупантів "П'ятнашка" Харабуа Володимир "Микич".
У ЗСУ розкрили обличчя трьох окупантів, яких вдалося прибрати в Україні / фото t.me/a_shtirlitz

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У ЗСУ підтвердили ліквідацію ворожого капітана

Раніше "Штірліц" також розкрив прізвище та обличчя ще одного капітана армії РФ, якого вдалося прибрати в Україні. Йшлося про Кочеригіна Сергія. Разом з ним повідомили про ліквідацію цілої пачки окупантів: про ще одного лейтенанта і майора. 

У листопаді офіцер ЗСУ також повідомляв, що українські захисники "задвухсотили" начальника зв'язку армії РФ

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