Також ліквідовано капітана.

В Україні прибрали трьох важливих військових РФ, включно із заступником командира батальйону армії окупантів.

Про це повідомив офіцер українських Збройних Сил Анатолій Штефан з псевдонімом "Штірліц". У соціальних мережах він розкрив імена та обличчя окупантів.

За даними "Штірліца", в Україні "вантажем двісті" лягли:

Майор Бойко Олексій;

капітан Уланов Максим;

заступник командира батальйону окупантів "П'ятнашка" Харабуа Володимир "Микич".

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У ЗСУ підтвердили ліквідацію ворожого капітана

Раніше "Штірліц" також розкрив прізвище та обличчя ще одного капітана армії РФ, якого вдалося прибрати в Україні. Йшлося про Кочеригіна Сергія. Разом з ним повідомили про ліквідацію цілої пачки окупантів: про ще одного лейтенанта і майора.

У листопаді офіцер ЗСУ також повідомляв, що українські захисники "задвухсотили" начальника зв'язку армії РФ.

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