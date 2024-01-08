За даними військового, один з окупантів був командиром ДШР.

В Україні ліквідували двох офіцерів армії Російської Федерації. Один з них був командиром 234 полку десантно-штурмових військ.

Імена та обличчя окупантів розкрив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (у мережі більш відомий як "Штірліц"). За його даними, успішно демобілізовані:

Офіцер, командир ДШР 234 дшп Барабанів Роман (звання під питанням);

офіцер Ніканоров Валерій (звання під питанням).

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В Україні ліквідували начальника зв'язку армії РФ

У листопаді 2023 року "Штірліц" також повідомляв про ліквідацію начальника зв'язку армії Російської Федерації Сергія Нікуліна. На момент своєї примусової "демобілізації" він також був заступником начальника штабу 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії окупантів.

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