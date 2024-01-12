Офіцер української армії Анатолій Штефан показав нову партію ліквідованих військових РФ.

Офіцер Збройних сил України показав нову партію військових РФ, яких наша армія знищила на фронті.

Йдеться про трьох окупантів. Їхні обличчя та прізвища розкрив боєць Анатолій Штефан, більше відомий як "Штірліц". За його даними, під примусову "демобілізацію" потрапили:

Майор Казаков Володимир;

капітан Кочергін Сергій;

лейтенант Насєдкін Кирило.

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В Україні "двохсотими" стали два офіцери РФ

Минулого тижня "Штірліц" також повідомляв про знищення двох офіцерів РФ на території України. Один з них був командиром 234 полку десантно-штурмових військ. Як зазначав український військовий, йшлося про Барабанова Романа і Никанорова Валерія.

Раніше аналогічним чином стало відомо про знищення начальника зв'язку армії РФ Сергія Нікуліна.

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