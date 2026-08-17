Україна оголила свою ахіллесову п’яту: пускові установки Patriot спорожніли, – CNN

Зеленський каже, що на зиму потрібно 5 % американських запасів, а є лише 1 %.

Зенітний ракетний комплекс великого радіусу дії Patriot американського виробництва опинився в центрі глобального дефіциту поставок, тоді як десятки країн гарячково посилюють свої системи оборони. Це один із небагатьох видів зброї, здатних збивати балістичні ракети, у Перській затоці, роздираній війною з Іраном, і особливо в Україні, роздираній майже щоночними спалахами атак Москви.

CNN став першим ЗМІ, якому надали доступ до Patriot на українській території, щоб українські офіційні особи могли розкрити один факт: у країни практично закінчилися перехоплювачі. CNN погодився не розкривати деталі моделі Patriot або її місцезнаходження.

16 труб системи, яку побачило ЗМІ, мають сліди регулярного використання, але її головний інженер в Україні Дмитро заявив, що не бачив, щоб пускова установка Patriot стріляла вже шість тижнів. Україна неохоче уточнює, скільки саме перехоплювачів у неї залишилося, якщо вони взагалі є: президент України Володимир Зеленський каже, що країні потрібно 5% американського запасу, щоб пережити зиму, але зараз у неї є лише 1%.

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"Це справді щемливе видовище, коли у тебе є техніка, але ти не можеш перехопити жодної ракети, – зазначив експерт, помітно хвилюючись. – Балістичні ракети летять у тебе над головою, а ти нічого не можеш з цим вдіяти, а за твоєю спиною – цивільне населення".

Уперше у нього не було перехоплювачів, щоб вистрілити, у грудні 2025 року. "Це важко описати – сильні й неприємні відчуття, – підкреслив він. – Ніби ти вмієш ходити, але не можеш ходити. Ти знаєш, як дихати, але не можеш дихати".

Сама пускова установка – частина складної системи радарів і центрів управління, і керується вона дистанційно: водії розрахунку перебувають далеко від установки, коли вона стріляє. Інший член розрахунку, Георгій, який працює в командному центрі, сказав, що рішення про те, яку ракету перехоплювати, "приходить із досвідом" і ухвалюється командиром підрозділу.

"Це важко, бо бачиш, як летять цілі, що загрожують цивільному населенню, критичній інфраструктурі, а також сім’ям моїх товаришів і моїй власній сім’ї", – зазначив він. Відчуття від запуску перехоплювача він описав як "щось чарівне".

Проблема з Patriot виникла не просто так

Глобальна криза з поставками перехоплювачів Patriot була спровокована їхнім щедрим використанням у Перській затоці в березні та квітні – часто для відбиття відносно дешевих атак іранських дронів, йдеться в матеріалі.

Вважається, що заможні держави Перської затоки використали десятки перехоплювачів, і Дмитро заявив, що знав: конфлікт на Близькому Сході зрештою позначиться на Україні. "Ми передбачали, що опинимося в скруті. Ми були дуже шоковані тим, скільки ракет вони запускали одночасно. Ті самі ракети, які ми могли б використовувати проти російських балістичних ракет", – додав він.

Коаліційні сили використовували в середньому 225 перехоплювачів на день у перші чотири дні війни з Іраном, за даними Інституту досліджень зовнішньої політики. Там зазначили, що виробник Lockheed Martin виготовив 620 перехоплювачів у 2025 році, або 1,7 на день, що призвело до розриву між використанням і виробництвом у співвідношенні 132 до одного.

У січні Пентагон уклав семирічний контракт, згідно з яким Lockheed Martin має виробляти 2000 одиниць на рік до 2030 року – на той час війні в Україні виповниться вже вісім років.

Кількість ракет – дуже важливе питання

Незрозуміло, скільки перехоплювачів було обіцяно Україні Сполученими Штатами Америки та який розмір американського запасу, від якого, за словами Зеленського, у нього є 1%, пишуть ЗМІ. В інтерв’ю CNN Зеленський порушив складне питання щодо того, щоб Україна будувала власні перехоплювачі за ліцензією США та їхніх виробників, зазначивши, що запропонував компаніям Raytheon і Lockheed Martin право власності та контроль над будь-яким заводом з виробництва перехоплювачів, який вони дозволять відкрити в Україні.

"Це буде ваша компанія, – згадав він свої слова, звернені до американських виробників. – Це будуть наші мізки, наші руки, наші інженери. І я зроблю все можливе, щоб побудувати для них велику компанію. Бо мені не потрібно продавати [перехоплювачі] комусь ще, вони потрібні мені для моєї країни". Він заявив, що його увага зосереджена на обсязі виробництва і що виробники можуть встановлювати ціну.

Також Зеленський додав, що майже за п’ять років війни став експертом у тому, хто якими можливостями володіє: "Я знаю про виробництва, потужності, армії та запаси майже всіх країн Європи, включаючи Сполучені Штати. Не все, але багато чого".

Що відомо про передачу ліцензій Україні

У кулуарах саміту НАТО в Анкарі в червні Трамп запропонував Україні ліцензії, щоб розпочати виробництво перехоплювачів. Raytheon і Lockheed Martin приїхали до Києва на зустріч із Зеленським, а незабаром після цього Трамп висловив сумніви щодо того, що ліцензування відбудеться.

"Я хочу це отримати, – заявив Зеленський. – Гадаю, його слово – це слово президента Сполучених Штатів. І я сподіваюся, що отримаю це".

Незабаром представник Білого дому заявив, що жодних рішень ще не ухвалено і жодних гарантій щодо виробництва перехоплювачів Patriot не надано, а також що безпека американських технологій має першочергове значення.

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