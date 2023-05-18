Російський окупант поранив цивільного, а потім підійшов до постраждалого, вихваляючись своїм вчинком і принижуючи його.

В Україні повідомили про підозру сержанту, інструктору військової частини 36 окремої мотострілкової бригади збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, під час окупації міста Буча Київської області підозрюваний вистрелив зі стрілецької зброї в мирного мешканця.

"У той момент місцевий житель оглядав пошкоджений автомобіль, щоб у разі необхідності надати допомогу постраждалим. Окупант підійшов до пораненого чоловіка разом з іншими військовослужбовцями країни-агресора та почав вихвалятися своїм вчинком і принижувати потерпілого. Завдяки сусідці, яка стала свідком цього злочину, через деякий час чоловікові було надано медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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Воєнні злочини росіян в Бучі - новини

Як повідомляв УНІАН, після звільнення Бучі наприкінці березня минулого року весь світ дізнався про жахливі вбивства та катування місцевих мешканців, скоєні армією РФ.

Днями суд визнав винними в порушенні законів і звичаїв війни 9 російських військових, які під час окупації Бучі у березні 2022 року тримали в заручниках чоловіка, який не брав участі у бойових діях і не мав зброї. Загарбники позбавили цивільного жителя можливості вільно пересуватися, зав’язували йому очі липкою стрічкою, зв’язували руки пластиковими хомутами та погрожували вбивством.

Окрім цього, правоохоронці встановили особи ще двох російських воєнних злочинців, які розстрілювали українців у Бучі. Мова йде про командира парашутно-десантної роти та командира відділення 137-го парашутно-десантного полку, 106 десантної дивізії.

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