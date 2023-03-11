В цілому 61 екстреміст і політично мотивований злочинець виїхав з Німеччини в зону бойових дій в Україні.

Відомство із захисту конституції Німеччини має дані про принаймні 29 екстремістів і політично вмотивованих злочинців, які виїхали з країни і наразі воюють в Україні.

Як повідомило видання Neue Osnabrücker Zeitung, німецька спецслужба не розкриває, на чиєму боці воюють ці люди, посилаючись на таємницю. Видання уточнило, що в цілому 61 екстреміст і політично мотивований злочинець виїхав з Німеччини в зону бойових дій в Україні. Але робиться поправка на те, що не всі з них обов'язково воюють чи воювали.

При цьому видання NOZ із посиланням на німецьку поліцію зазначило, що 31 людина, яка, як вважається, виїхала до України, належить до правих і крайніх правих рухів, ще 24 - до "іноземної ідеології чи екстремізму". Решта є прихильниками "релігійних та інших" ідеологій, а одна людина – крайньої лівої ідеології. Близько половини з цих 61осіб і на даний час перебувають в Україні.

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