Анка Фельдгузен вважає, що це відбудеться в квітні.

Україна може отримати "досить серйознe" кількість танків вже в квітні. Німеччина відправить першу партію в березні і приблизно в цей же час почнуться поставки з Іспанії.

Такою думкою поділилася посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю Радіо Свобода. Вона сказала: "Ми вже повідомили про те, що наші перші танки будуть в кінці березня. Ваші військові зараз навчаються на них. Ми бачимо картинки з полігону в Німеччині".

Потім дипломат звернула увагу на заяву про постачання танків від офіційного Мадрида: "Іспанія теж згодна. Вони повідомили, що їх танки будуть в кінці березня. Мені здається, що в квітні буде вже досить серйозна кількість".

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Поставки танків Leopard в Україну: остання інформація

Після того, як Німеччина схвалила відправку танків свого виробництва для ЗСУ, на аналогічний крок пішли й інші країни. Сюди відносяться Польща, Нідерланди, Данія і ще чимало держав.

Іспанія 22 лютого пообіцяла надати Україні 6 одиниць Leopard 2 зі своїх запасів. А в майбутньому не виключаються нові поставки.

Швеція готує свіжий пакет військової допомоги для України. У Стокгольмі не виключають, що в нього можуть увійти Leopard 2. А Фінляндія вже погодилася поділитися трьома танками.

За словами президента Польщі Анджея Дуди, його країна готова відправити Leopard 2 в Україну. Танки поставлять після завершення навчання бійців ЗСУ.

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