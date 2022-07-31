Загибель Вадатурського не була випадковістю, вважають в Офісі президента.

Російські окупанти спеціально організували вбивство українського бізнесмена, власника найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексія Вадатурського.

У Миколаєві під час обстрілу Вадатурського зробили конкретною ціллю, написав радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк у своєму каналі в Telegram.

"Загибель Олексія Вадатурського, на мій погляд, була не випадковістю, а цілком продуманим та організованим навмисним убивством", - зазначив він.

Подоляк вважає, що точне влучання ворожої ракети не просто в будинок, а в спальню "не залишає сумнівів у наведенні та корегуванні удару".

"...Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю", - підкреслили в ОП.

Подоляк підкреслив, що російські варвари продовжують кампанію терору, щоб залякати, дестабілізувати й зламати наше суспільство.

"На думку кремлівських маніяків, кампанія з резонансних терактів високої інтенсивності (знущання з наших полонених та їх калічення, зафіксовані на відео, ракетна атака на вінницький Дім офіцерів, термобаричний внутрішній підрив бараку з нашими хлопцями в Оленівці і точковий удар по відомій особі, яка має пряме відношення до зерна) має змусити українців стати на коліна, відкрити ворота й здати державу", - зазначив він.

Нагадаємо, окупанти знову обстріляли Миколаїв у ніч на 31 липня після 01:00 та вранці близько 05:00. Спершу стало відомо, що у результаті ворожих обстрілів загинула одна особа, а дві - були поранені.

Згодом з’ясувалося, що в обласному центрі російський снаряд, зокрема, поцілив у будинок Героя України та бізнесмена Олексія Вадатурського. Загинули Вадатурський та його дружина Раїса.

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