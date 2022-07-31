З'явилися нові супутникові знімки з місця масового вбивства українських військових в окупованій Оленівці. Кадри підтверджують, що будівлю підірвали зсередини.
Супутникові знімки опублікував американський журналіст Крістофер Міллер.
"Нові фотознімки Оленівської в’язниці в окупованій Росією Донецькій області України, де щонайменше 50 українських військовополонених були вбиті під час нападу, який, за словами Києва – і попередні дані свідчать – здійснили російські війська", – написав журналіст.
Міллер показав супутникові дані Maxar до трагедії (датовані 27 липня) та після трагедії (датовані 30 липня). На кадрах з космосу чітко видно, що бляшаний дах барака розірвався зсередини. На будівлі немає жодних пошкоджень, притаманних ракетній атаку з HIMARS.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка. Було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".
Відразу після вибуху Росія звинуватила ВСУ в обстрілі виправної колонії. В Україні заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом з метою приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ.
За даними розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера".
30 липня ООН заявила про готовність надати експертів для розслідування обстрілу колонії.