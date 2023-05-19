Журналісти з'ясували, що транснаціональна злочинна імперія Пригожина успішно працює в умовах західних санкцій.

Євген Пригожин закупив в Китаї десятки тисяч касок в кінці минулого року, коли його "Група Вагнера" рекордно збільшилася за рахунок припливу ув'язнених. Про це пише Financial Times на основі аналізу митних декларацій.

Видання з'ясувало, що підконтрольні Пригожину компанії, використовувані для забезпечення операцій "Вагнера" в Африці, продовжували вільно закуповувати і продавати різні товари через міжнародні ринки. І все це відбувалося в умовах "шквалу західних санкцій", введених проти "Групи Вагнера", визнаної "транснаціональною злочинною організацією".

На основі митних декларацій журналісти з'ясували, що пов'язана з "Вагнером" російська компанія Broker Expert, яка не потрапила під жодні санкції, закупила чотирма партіями 20 000 шоломів на полімерній основі загальною вартістю близько 2 млн доларів у невеликої китайської компанії Hangzhou Shinerain Import And Export Co в листопаді і грудні минулого року. При цьому китайська компанія стверджує, що шоломи призначені для "ігрового використання".

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Пригожин в коментарі FT заявив, що він "ніколи не чув назви компанії", яка купила шоломи. У той же час китайська компанія-продавець шоломів має явні ознаки "фірми-прокладки": у неї в штаті від 5 до 15 співробітників, а основною її спеціалізацією є продаж жіночого одягу.

"Ми приватна компанія, не втручаємося в національні або військові питання і дотримуємося закону. Ми виробляли шоломи для використання в іграх", — заявили китайці, уточнивши, що продані ними шоломи не годяться для захисту на полі бою.

У російській декларації на ввезення касок теж зазначено, що вони "не призначені для використання у військових цілях".

Журналісти також виявили, що згадана компанія Broker Expert продовжувала доставляти товари на підконтрольні Пригожину підприємства в Африці через порт Дуала в Камеруні. Зокрема, в серпні минулого року компанія поставила електрогенератори, зварювальні електроди та вогнетривкі ізоляційні матеріали для підконтрольної Пригожину лісозаготівельної компанії в Центральноафриканській Республіці.

"Це підкреслює очевидну нездатність західних санкцій, включаючи такі заходи, як заморожування активів і заборона на доступ до коштів, позбавити групу найманців можливості фінансувати себе за рахунок зарубіжних операцій Пригожина з природними ресурсами", – пише FT.

Як Росія обходить санкції

За даними Financial Times, Росія продовжує закуповувати підсанкційні товари, в тому числі військового призначення, у західних компаній в обхід санкцій. Одна зі схем, яка використовується для цих цілей - це фальшивий транзит санкції через територію РФ, коли товар просто осідає в Росії.

Інша схема - це реекспорт санкційних товарів через треті країни. Одним з основних хабів такого сірого імпорту є Вірменія. Також допомагають Росії обходити санкції Туреччина, Казахстан та інші країни Центральної Азії.

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