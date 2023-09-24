Очікується, що вони братимуть участь у боях на південному фланзі Бахмута.

Розрізнені контингенти ПВК "Вагнера", ймовірно, повернуться на фронт, щоб воювати проти України у лавах російської окупаційної армії.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що ці бойовики не зможуть допомогти загарбникам відчутно переламати ситуацію на їхню користь на полі бою. Вони не покажуть таку ж ефективність, яку мали під керівництвом Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна.

У звіті ISW наводиться заява екс-голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая за 23 вересня про те, що у цій області та на різних ділянках лінії фронту діють загони "вагнерівців". Однак йому не відома чисельність бойовиків чи дані про організацію, під якою вони діють в Україні.

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За даними аналітиків, джерело, пов'язане з ПВК, повідомило, що близько 500 найманців, включно з тими, хто відмовився брати участь у повстанні 24 червня в РФ, приєдналися до нової невстановленої організації. Її сформував колишній начальник відділу кадрів "вагнерівців". Очікується, що бойовики братимуть участь у боях на південному фланзі Бахмута.

"Такі повідомлення вказують на те, що сили "Вагнера" роздроблені та навряд чи зможуть організуватися в згуртовану бойову силу або вплинути на бойові можливості Росії, якщо вони повернуться до бойових дій в Україну", - йдеться у звіті.

Війна в Україні - останні новини про "вагнерівців"

Як раніше повідомляв УНІАН, за чотири місяці цвинтар найманців ПВК "Вагнер" під Іркутськом збільшився вдвічі з 66 до 140 могил і перестав бути таємним.

Нещодавно у Силах оборони спростували прибуття на Херсонщину підрозділів ПВК "Вагнер".

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