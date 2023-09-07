У ПВК проблеми з грошима, найманцям нічим платити.

ПВК "Вагнер" призупинила вербування найманців. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на повідомлення в чаті родичів вагнерівців.

Як пише російське видання "Агентство", в одному з телеграм-чатів по набору з'явилося повідомлення від адміністратора про те, що "у зв'язку з останніми подіями, набір в компанію тимчасово припинений".

За даними видання, бажаючих воювати в складі ПВК записують в "резерв".

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Водночас, за інформацією джерела "Медіазони", вербування вирішили призупинити через проблеми з грошима – найманцям нічим платити.

Раніше Радіо Свобода (ru) писало, що незабаром після заколоту Пригожина більшість найманців були відправлені в безстрокову відпустку. Табір ПВК "Вагнер" у Білорусі почали розбирати. При цьому деяким вагнерівцям, які пройшли суворий відбір, вдалося потрапити на роботу в Африку, більш того, як пише "Агентство", вербування на "роботу" в африканських країнах триває. Кому будуть підпорядковані найманці, що опинилися там, поки неясно.

Що відбувається з ПВК "Вагнер" після смерті Пригожина

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що російський президент Володимир Путін прагне взяти під свій контроль великі операції ПВК "Вагнер" в Африці та на Близькому Сході.

За словами людини, близької до Міноборони РФ, і ще двох осіб, близьких до ПВК, керівництво операціями "Вагнера" в Центральноафриканській Республіці буде покладено на пов'язану з Міноборони підрядну організацію.

У той же час багато "вагнерівців" заявляють, що готові повернутися воювати в Україні, але тільки в складі ПВК, а не в російській армії.

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