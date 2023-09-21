Не всі родичі загиблих окупантів знайшли їхні місця поховання, їх хоронять без відома рідних.

За чотири місяці цвинтар найманців ПВК "Вагнер" під Іркутськом збільшився вдвічі з 66 до 140 могил і перестав бути таємним. За даними російського видання "Люди Байкала", розширення його площі коштувало місту 14 мільйонів рублів.

За інформацією видання, навесні про могили найманців ПВК "Вагнер" на Олександрівському цвинтарі знали лише деякі рідні ув'язнених, яких завербували на війну. Коли ПВК почала зазнавати великих втрат під Бахмутом, компанія не завжди повідомляла рідних, де поховали загиблого.

Журналісти дізналися, що родички ув'язнених шукали їх по чатах у телеграмі - так Ользі, пише видання, вдалося знайти брата. Виявилося, що ув'язненого, який пішов на війну в Україну, у березні поховали за 11 кілометрів від Іркутська. У ПВК, за словами Ольги, факту поховання не заперечували, але наполягали на тому, що "не змогли додзвонитися рідні". Приїхавши на цвинтар, Ольга побачила кілька десятків свіжих могил із червоно-чорними вінками.

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"Рядами лежали, і при нас ще копали могили", - розповідала жінка журналістам у квітні цього року.

Деякі сім'ї дізналися про те, що їх близькі поховані під Іркутськом від журналістів. Через соціальні мережі авторам журналу вдалося зв'язатися із сестрою похованого там Олександра Дурнєва – Ксенією. Вона живе у селищі Улятуй Забайкальського краю. Почувши, що брата поховано під Іркутськом, вона додзвонилася до ПВК "Вагнер", де загибель Дурнєва підтвердили.

"У квітні 2023 року вдалося знайти 53 могили найманців ПВК "Вагнер" — спочатку квадрат "вагнерівців" знаходився в дальньому кутку цвинтаря, далеко від "алеї героїв". За словами місцевих жителів, ліс під могили почали вирубувати наприкінці вересня – на початку жовтня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Це збігається і з даними на порталі державних закупівель — на початку вересня 2022 року адміністрація Іркутська опублікувала на порталі контракт на розчищення місця під поховання. До квітня 2023 року місто витратило майже 13 мільйонів на облаштування Олександрівського цвинтаря — два з лишком мільйони на "упорядкування нових ділянок під поховання", і дев'ять — на благоустрій поховання "почесних громадян" - йдеться про поховання найманців ПВК "Вагнер", дізналися журналісти.

Спочатку ПВК намагалася замовчувати появу нових та нових поховань найманців — сестрі одного з загиблих у ПВК сказали, що Олександрівського цвинтаря не існує. Євген Пригожин у відповідь на запит Російської служби BBC, чому сім'ї не отримували звістку про похорон найманця і про його смерть дізнавалися від журналістів або волонтерів, наполягав, що "всі бійці ПВК "Вагнер", які гинуть на СВО, ховаються у строгому регламенті з правилами компанії".

"Якби я хотів сховати масове поховання подалі від цікавих очей, я б ховав на Олександрівському цвинтарі", — міркував у розмові з журналістами колишній директор одного з іркутських цвинтарів.

Але найманці продовжували вмирати на війні, цвинтарі росли, масштаби поховання приховувати ставало складніше. Поступово ставлення і мешканців, і влади до ПВК "Вагнер" почало змінюватися.

Як показує розслідування, Олександрівський цвинтар продовжує зростати. Наразі він займає близько 20 гектарів. До того, як там стали ховати військових, похованнями було зайнято близько чотирьох гектарів. У серпні 2023 року адміністрація Іркутська опублікувала черговий держконтракт — треба було прибрати з цвинтаря уламки дерев, що залишилися після рубки. З початку війни в Україні місто витратило на облаштування цвинтаря 14 мільйонів рублів.

ЗМІ інформує, на середину вересня там з'явилися 26 нових могил загиблих на війні. Загалом там поховано щонайменше 140 загиблих. Найманців ПВК "Вагнер" більше не ховають у далекому кутку, а ховають разом із усіма, включаючи мобілізованих та добровольців.

При цьому офіційних некрологів про загиблих на війні та похованих в Іркутській області та Бурятії публікують дедалі менше. Тому реальний масштаб втрат залишається невідомим. З 74 похованих з весни публічно повідомляли про загибель 12 людей. Це означає, що лише 16% похованих на Олександрівському цвинтарі оголошені загиблими, пишуть у виданні.

Росте не лише цвинтар, а й доходи іркутського МУП "Ритуал", що організовує похорон загиблих. Чистий прибуток підприємства майже подвоївся: 2022 року підприємство заробило 3,8 мільйона рублів проти 2,1 мільйона 2021-го, резюмували журналісти.

Вагнер продовжує воювати

Найманці "Вагнер" відзначилися в Сирії. Ще 27 серпня Міноборони РФ наказало бойовикам ПВК в Сирії покинути країну або приєднатись до ЗС РФ. Наразі в Сирії понад 1500 "вагнерівців" та ще близько 3000 громадян країни працюють на ПВК. За словами російських військових блогерів, "вагнерівцям" вигідніше передати свої активи Ірану, а не Міноборони РФ.

Днями стало відомо, що Російська Федерація створила нову військову приватну компанію. Нею, ймовірно, займатиметься під керівництвом Міноборони РФ генерал Сергій Суровікін, якого нещодавно помітили в Алжирі. Росіяни планують переконати якнайбільше "вагнерівців" підписати контракт із РФ через нову приватну військову компанію.

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