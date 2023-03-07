Штати не бачили зразкових дій російських військ у великих масштабах на війні.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ПВК "Вагнера" показала себе у війні в Україні ефективніше, ніж регулярна армія країни-агресорки.

Про це він заявив під час поїздки до Близького Сходу. Остін додав, що методи "вагнерівців" були цікавими, але немислимими.

"Вони використовували каторжників, ув'язнених, щоб регулярно керувати своїм наступом, проте я не думаю, що вони продовжують вербувати із в'язниць. Але ці типи методів були справді цікавими, відверто кажучи, немислимими", — сказав Остін.

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За словами очільника Пентагону, США бачили, як багато ув'язнених швидко гинули на полі бою.

"Але ви знаєте, вони трохи кращі за російські сили. Ми не бачили зразкових дій російських військ у великих масштабах", — резюмував він.

Війна в Україні - роль "вагнерівців"

За оцінкою аналітиків ISW, РФ може втратити всі елітні загони ПВК "Вагнер" під Бахмутом.

Нещодавно засновник ПВК Євген Пригожин заявив, що ЗСУ заганяють його підрозділи під Бахмутом в пастку. Зокрема, українські захисники сформували декілька угрупувань для блокування та оточення найманців ЧВК.

У ПВК неодноразово скаржились, що Міноборони РФ не постачає їм боєприпаси під Бахмут. За словами Пригожина, російський фронт "посиплеться", якщо бойовики "Вагнера" загинуть під Бахмутом та не візьмуть місто.

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