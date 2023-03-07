Аналітики позитивно оцінили можливість ЗСУ винищити російських найманців під час можливих міських боїв за Бахмут.

Російська Федерація може втратити значну частину елітних підрозділів ПВК "Вагнер" у битві за український Бахмут (Донецька область). Цьому сприятиме невигідне положення армії РФ біля міста, яке дозволить ЗСУ знищити чимало "живої" сили окупантів. Як відомо, окупанти не зможуть найближчим часом оточити Бахмут без значних втрат зі свого боку.

До цього висновку прийшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). За їх словами, ескалація бойових дій під Бахмутом, яка спостерігається останнім часом, може знищити найефективніші частини військ РФ, а також ПВК. Міноборони РФ буде складно знайти заміну тим силам, які Москва втратить у зіткненнях з ЗСУ на цій ділянці фронту.

Аналітики прогнозують, що військовому командуванню РФ задля досягнення успіху під Бахмутом доведеться кинути в бій на підтримку ПВК свої повітряно-десантні сили або взагалі відмовитися від зусиль взяти місто.

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"Можливість завдати шкоди елітним частинам групи "Вагнер" разом з іншими елітними підрозділами в умовах ведення міських боїв є досить ймовірною для України", - йдеться у звіті.

Ситуація під Бахмутом - ЗСУ готують пастку для ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, що напередодні засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що ЗСУ заганяють його підрозділи під Бахмутом в пастку. За його словами, українські захисники сформували декілька угрупувань для блокування та оточення найманців ЧВК. Пригожин поскаржився, що наразі "стукає в усі двері", щоб врятувати своїх убивць, проте військове керівництво РФ його не чує.

Раніше він також скаржився, що Міноборони РФ не постачає "вагнерівцям" боєприпаси під Бахмут. Також він попередив, що російський фронт "посиплеться", якщо бойовики ПВК "Вагнер" загинуть під Бахмутом та не візьмуть місто.

Як стало відомо 6 березня, в рамках Ставки головнокомандуючого військове керівництво України разом з президентом дійшло до рішення, що ЗСУ будуть продовжувати оборону Бахмута.

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