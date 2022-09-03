У відомстві нагадали окупантам, що слово "фобія" означає страх, а російську армію ніхто не боїться.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну в Міноборони висміяли слово "русофобія", яке часто використовує російська пропаганда.

Відповідний запис відомство опублікувало в Twitter.

У відомстві нагадали окупантам, що слово "фобія" означає страх.

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"Але ніхто не боїться росіян і їх армії, що розвалюється. Розберемося з нашою лексикою: не русофобія, а русо-гоу-хомія (від англ. "go home": йти додому. - ред.) ",- написали в Міноборони.

Війна в Україні: актуальні дані

Білорусі біля кордону з Україною 8-14 вересня збираються провести військові навчання спільно з Росією та іншими країнами ОДКБ.

Станом на 3 вересня 2022 року в Білорусі в районі Бреста спостерігається посилення військової активності. Помічено скупчення військової техніки (комплекси "С-300", "Гради" і САУ). Відзначається, що збільшення військової активності в південно-західних районах Брестської області фіксують останні кілька днів.

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