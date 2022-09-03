На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну в Міноборони висміяли слово "русофобія", яке часто використовує російська пропаганда.
Відповідний запис відомство опублікувало в Twitter.
У відомстві нагадали окупантам, що слово "фобія" означає страх.
"Але ніхто не боїться росіян і їх армії, що розвалюється. Розберемося з нашою лексикою: не русофобія, а русо-гоу-хомія (від англ. "go home": йти додому. - ред.) ",- написали в Міноборони.
Війна в Україні: актуальні дані
Білорусі біля кордону з Україною 8-14 вересня збираються провести військові навчання спільно з Росією та іншими країнами ОДКБ.
Станом на 3 вересня 2022 року в Білорусі в районі Бреста спостерігається посилення військової активності. Помічено скупчення військової техніки (комплекси "С-300", "Гради" і САУ). Відзначається, що збільшення військової активності в південно-західних районах Брестської області фіксують останні кілька днів.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Що ти там лепечеш?": в Естонії п'яний росіянин влаштував істерику через українську мову (відео)
- Тотальна тупість: кожен третій у РФ вірить, що Сонце обертається навколо Землі
- Член "антивоєнного комітету РФ" звинуватив українців у "несправедливій ненависті" до росіян (відео)