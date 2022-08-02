Дівчата приїхали на відпочинок і зіштовхнулися з проявами агресії.

Дві росіянки приїхали на курорт в Туреччину, але залишилися засмученими і в них "зникло бажання подорожувати".

Одна з них виклала відео у соцмережі, де вони разом з подругою скаржаться на буцімто погане ставлення до росіян з боку іноземців. Зокрема якась жінка підійшла до них на вулиці й нагадала, що російські військові вбивають українців.

"У нас така неприємна ситуація сталася. Досі не відпускає. До нас підійшла жінка, яка почала звинувачувати в тому, що ми росіяни і робити нам тут нічого. Цитата: "Ви повинні знати, що ваші солдати вбивають наших", – каже одна з подруг на камеру.

Також громадянки РФ обурені, що прикордонники влаштовують допити росіянам. Дівчата ображені, що до громадян країни-терориста погано ставляться у світі.

"Насправді навіть далі подорожувати не хочеться і повертатися сюди після такого не хочеться. Це реально неприємно. Дуже сумно, що звичайні росіяни страждають через цю ситуацію", – сказали туристки, навіть не згадавши, хто розв'язав війну.

Нагадаємо, що поляки побили російських туристів у Туреччині зовсім нещодавно.

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