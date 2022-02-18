Україна не має можливості перевірити цю інформацію чи вплинути на дії окупантів.

Командувач Об'єднаних сил Олександр Павлюк заявляє, що є велика ймовірність здійснення окупантами терактів, внаслідок яких може загинути мирне населення, для звинувачення у цьому українських військових.

Про це Павлюк заявив у відеозверненні, опублікованому на Facebook-сторінці операції Об'єднаних сил.

"Дві доби провокаційні обстріли окупантів не принесли їм бажаного результату. Жоден український боєприпас не впав на цивільну інфраструктуру. Українські військові витримали, не зважаючи на те, що основна частина обстрілів була саме з населених пунктів", - зазначив він.

За словами командувача ОС, ворожі гармати та міномети вели вогонь із житлових масивів, але українські військові "не стріляють по мирним людям".

"На даний момент окупанти здійснюють скупчення беззахисних дітей, жінок, літніх людей під виглядом евакуації. За даними нашої розвідки, є велика ймовірність здійснення терористичних актів з метою загибелі мирного населення та обвинувачення в цьому українських військових", - вважає Павлюк.

Він додав, що Україна не має можливості перевірити цю інформацію чи вплинути на дії окупантів.

"Тому я звертаюсь до всіх вас із надією, що викриття цих планів врятує людське життя", - сказав командувач ОС.

Загострення на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 лютого, глава підконтрольного Росії угруповання "ДНР" Денис Пушилін заявив про початок масової евакуації жителів окремих районів Донбасу в Росію.

За його словами, "в ході обстрілів населених пунктів життя і здоров'я мирних жителів може піддаватися загрозі".

Пушилін зазначив, що з 18 лютого організовано масовий централізований виїзд населення в Ростовську область Росії.

Він додав, що нібито за домовленістю з керівництвом Росії в Ростовській області підготовлені місця для прийому і розміщення людей.

Пізніше аналогічну заяву зробив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

За минулу добу, 17 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил окупанти 60 разів порушили режим тиші.

17 лютого російські окупаційні війська з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм обстріляли смт Станиця Луганська.

В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю дитсадка, де в той час перебували діти. За попередніми даними, в результаті обстрілу троє працівників дитсадка отримали контузії.

Крім того, за півтори години після цього ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району. Обстрілом було пошкоджено будівлю школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів, які були змушені рятуватися в підвалі школи.