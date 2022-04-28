Серед них найбільше жителів західних областей і жителів сіл.

Під час повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України понад 33% громадян на Великдень відвідали храми.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 26 квітня 2022 року.

"33% зазначили, що відвідували церкву на Великдень, 67% – не відвідували", - сказано в прес-релізі за результатами опитування.

Соціологи зазначили, що це вищий показник, ніж під час першого карантину (квітень 2020 року), тоді церкви відвідали лише 14% респондентів, але нижчий, ніж був до 2020 року, зокрема, у квітні 2012 року церкви відвідали 81%.

При цьому найбільше тих, хто відвідав храми у Великодні свята цього року, серед жителів західних областей та жителів сіл.

Соціологічна група "Рейтинг" проводила опитування серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитано 1 тис. респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 - не більше 3,1%.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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