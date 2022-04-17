Нуланд зазначила, що для того, аби американський уряд офіційно визнав події в Україні геноцидом, може знадобитись багато часу.

Зібрані докази, ймовірно, підтвердять слова президента США Джо Байдена про те, що злочини Росії в Україні є геноцидом.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, передає Голос Америки.

Нагадаємо, 12 квітня Байден назвав дії РФ в Україні геноцидом, оскільки стає все очевиднішим, що "Путін просто намагається знищити ідею можливості бути українцями і докази зростають".

Заява Байдена "йде від серця", зазначила Нуланд, а для того, щоб американський уряд офіційно визнав події в Україні геноцидом, може знадобитись багато часу. При цьому Нуланд висловила переконання, що слова Байдена отримають правове підтвердження.

"Я вважаю, що те, як президент Байден це назвав, в кінцевому підсумку підтвердять докази. Зрештою, те, що там відбувається - не випадковість. Це навмисне рішення Росії та її сил зруйнувати Україну та її цивільне населення", - зазначила Нуланд.

Раніше радник з нацбезпеки США Джейк Салліван вказав, що уряд США вивчає ситуацію в Україні і те, чи можна її юридично кваліфікувати як "геноцид".

"Це аналіз, який ми систематично здійснюємо, - сказав Салліван. - У Державному департаменті є відділ, який збирає докази і потім здійснює юридичний аналіз, тому що геноцид - це юридичне визначення".

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