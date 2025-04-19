Дрони вдарили по обласному центру, а пізніше по двох селах області.

Російські дрони атакували Херсон і Херсонську область, попри оголошене Кремлем перемир’я. Про це повідомляє у своєму Телеграм голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, близько 18-ї години одразу 8 ворожих FPV-дронів влучили у багатоповерхівку в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок цього спалахнули 7 квартир. О 19:05 російський дрон влучив у цивільне авто в селищі Урожайному, а через годину цей населений пункт атакував ще один безпілотник. О 19:12 ворожий FPV вдарив по селу Станіслав.

"Так виглядає російське "великоднє перемирʼя" на Херсонщині. На жаль, ми не спостерігаємо жодного затишшя. Обстріли тривають і під ударом знову мирні мешканці. Це ще одне підтвердження того, що Росія не має нічого святого. І вірити словам окупантів — значить наражати себе на небезпеку", – зазначив Прокудін.

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Також про вибух у Харкові повідомив тамтешній міський голова Ігор Терехов.

"У Харкові було чутно вибух", - коротко написав він у Телеграм, не зазначивши жодних подробиць.

Згодом Терехов уточнив, що звук, схожий на вибух, який було чутно у місті, насправді не був повʼязаний з бойовими діями.

Путін оголосив про тимчасове перемир’я

Як писав УНІАН, раніше сьогодні Москва оголосила про "великоднє перемир’я" на 30 годин – з 18-ї години суботи до опівночі з неділі на понеділок. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Київ хоче побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь на всіх напрямках.

Військово-політичні оглядачі припускають, що до раптового перемир’я Путіна спонукала учорашня заява Дональда Трампа про те, що США вийдуть з переговорів, якщо не буде прогресу.

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