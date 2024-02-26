Ввечері у місті працювало ППО.

Вчора ввечері у окупованому російськими загарбниками Маріуполі cпрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. За його словами, російська ППО працювала з території Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча близько 19:10.

"Результат в наявності. Неприємний для окупантів. Більш того, по місту пішли плітки про "прилет в районе Мега" - це неподалік РАГСу Кальміуського району. Проте, там прильоту не було. Було не там. Хорошо", - додав Андрющенко.

Удари по окупантах: останні новини

Нагадаємо, 20 лютого стало відомо, що українська армія завдала удару по шикуванню окупантів біля села Трудівське на Донеччині. Повідомлялося, що було ліквідовано близько 65 загарбників, які чекали на генерала.

Також українські бійці атакували полігон в окупованій частини Херсонській області, знищивши близько 60 російських окупантів та командирський склад.

Вчора Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомляв, що за останній тиждень українські сили ліквідували близько 7390 солдатів армії РФ, а також знищили понад 1100 одиниць озброєння та військової техніки.

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