За його словами, врятувати місто було неможливо з тією кількістю сил, що були.

Врятувати Маріуполь від захоплення було неможливо. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розказав генерал-лейтенант Олександр Павлюк, який на момент початку повномасштабної війни Росії з Україною очолював Операцію об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

"Вдалося вийти (до міста - УНІАН), тому що ми отримали удар із заходу. Пройшовши перешийок, потужне угруповання вийшло в тил нашим підрозділам. Ми зуміли перегрупувати (свої сили - УНІАН), але все одно ті сили і засоби не здатні були зупинити таку армаду, яка пішла на нас. Вони перерізали основну дорогу і угруповання залишилося в оточенні. Ми негайно почали проводити заходи для створення угруповання, щоб пробити цей коридор. Я вивів 95-у бригаду (95 ОДШБР – УНІАН), зробивши перегрупування, і почав її готувати для проведення контрудару", - розказав Павлюк.

За його словами, угрупування, яке було в Маріуполі, скувало, напевно, "все, що було здатне воювати і йти далі".

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"По-суті угруповання Маріупольське врятувало південь від повного відрізання України від Чорного моря. Ударне ми не змогли зробити, тому що пішло інше угруповання, яке зі сторони Харківської області знову противник перегрупував, зосередив і через Ізюм наніс новий удар нам в спину. Я вимушений був цією бригадою закрити і цю щілину, яку вони знайшли. Бригада чудово впоралась", - згадав генерал.

Він розказав, що Харківське угруповання було зупинено, а росіяни зупинилися й почалася позиційна оборона.

"Десь з середини березня ми стабілізували лінію і перейшли до позиційної оборони. Вже ніяких проривів, таких великих не було. Це дало змогу провести перегрупування, доукомплектувати свої війська і далі тримати цю лінію. Найголовніше – це дало можливість скувати величезні сили противника навколо східного угруповання військ", - розказав Павлюк.

На його думку, врятувати Маруполь було неможливо, тому що перевага противника була десь від 1 до 7, до 10.

"Тому для прориву мені потрібно було 3-4 бригади як мінімум, щоб провести контрударну операцію. В мене одна була бригада і то неповна, яку я зняв з переднього краю", - сказав він.

Збиття російського літака під Маріуполем - що відомо

За непідтвержденими поки що даними, над Маріуполем 19 лютого ліквідовано повітряну ціль.

Радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив, що у Маріуполі лунали вибухи: "Маріуполь. Не просто гучно, але вогонь! Повідомляють про падіння палаючого літака в районі с. Рибацьке… Який файний понеділок", - зазначив він.

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