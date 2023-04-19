Наразі у місті та області лунає повітряна тривога.

У ніч на середу, 5 квітня, в Одесі пролунала серія вибухів.

Як повідомляє Суспільне.Одеса, перші вибухи містяни почули після оголошення повітряної тривоги, вже згодом пролунали нові. Повітряну тривогу у місті та області оголосили о 01:47, вона триває і зараз.

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі опублікував стікер із написом "Слава ППО! Вони захищають нас", а також закликав українців нічого не знімати та не повідомляти у мережі. "Не заважаємо працювати Збройним Силам України", - додав він.

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Наразі повітряна тривога лунає ще й у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Останні атаки Росії: що відомо

Як писав УНІАН, ввечері окупанти атакували Запорізьку та Дніпропетровську області дронами, силам української протиповітряної оборони вдалося знищити сім безпілотників.

Вдень російські загарбники обстріляли район центрального ринку в Херсоні, вбивши людину та завдавши поранень ще дев'ятьом. Крім того, внаслідок російських атак у Херсонській області без електропостачання залишился жителі двох населених пунктів.

У Генеральному штабі повідомляли, що лише за минулу добу Росія завдала 4 ракетних та 44 авіаційних удари по позиціях українських сил та населених пунктах.

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