У ніч на середу, 5 квітня, в Одесі пролунала серія вибухів.
Як повідомляє Суспільне.Одеса, перші вибухи містяни почули після оголошення повітряної тривоги, вже згодом пролунали нові. Повітряну тривогу у місті та області оголосили о 01:47, вона триває і зараз.
Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі опублікував стікер із написом "Слава ППО! Вони захищають нас", а також закликав українців нічого не знімати та не повідомляти у мережі. "Не заважаємо працювати Збройним Силам України", - додав він.
Наразі повітряна тривога лунає ще й у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Останні атаки Росії: що відомо
Як писав УНІАН, ввечері окупанти атакували Запорізьку та Дніпропетровську області дронами, силам української протиповітряної оборони вдалося знищити сім безпілотників.
Вдень російські загарбники обстріляли район центрального ринку в Херсоні, вбивши людину та завдавши поранень ще дев'ятьом. Крім того, внаслідок російських атак у Херсонській області без електропостачання залишился жителі двох населених пунктів.
У Генеральному штабі повідомляли, що лише за минулу добу Росія завдала 4 ракетних та 44 авіаційних удари по позиціях українських сил та населених пунктах.