У Криму після вибухів на військовому об'єкті немає загальної евакуації.

У захопленому Росією Криму в результаті потужних вибухів у Новофедорівці на військовому аеродромі загинула одна людина.

Ситуація контрольована, написав так званий "очільник Криму" Сергій Аксьонов у Telegram.

"...На жаль, одна людина загинула... загальної евакуації по району немає. Відселені будуть лише жителі будинків, що знаходяться в безпосередній близькості від військового аеродрому", - поділився псевдочиновник.

Раніше повідомлялося, що в Криму в Новофедорівці сталися потужні вибухи в районі військового аеродрому, з якого під час повномасштабної війни, розпочатої Росією проти України рано вранці 24 лютого, літаки окупантів літали бомбити Миколаївську, Херсонську і Запорізьку області.

Колишній радник глави МВС України Віктор Андрусів натякнув, що потужні вибухи в Криму 9 серпня сталися в результаті обстрілу, здійсненого українською стороною.

У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси.

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