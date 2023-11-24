Він впевнений, що загарбники зазнали втрат.

Після нічних вибухів у тимчасово окупованому Криму в пункті пропуску між окупованою територією Херсонської області та півостровом утворилися черги. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафона.

Він каже, що вночі місцеві мешканці чули у Джанкої більш ніж десять потужних вибухів. Вже після цього люди повідомили, що на "Чонгарі" утворилися довгі черги в обидва боки. "Повністю пункт пропуску не працює, ворог точно зазнав там надвеликих втрат", - додав мер міста.

Вранці вибухи чули в Мелітополі. Після цього у місті на декілька хвилин зникав мобільний зв'язок, але його швидко відновили. А вже вдень в селищі Якимівка Запорізької області зафіксували влучання по розташуванню російських військ, додав Федоров.

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Вибухи у Джанкої: що відомо

Вночі у мережі писали про атаку безпілотних літальних апаратів на окупований Крим. Вже вранці з'явилася інформація про ураження військової частини окупантів в Джанкої.

Повідомляється, що внаслідок удару було знищено засіб протиповітряної оборони та радіолокаційну станцію російських загарбників. Також пишуть, що вони зазнали втрат особового складу. Російська окупаційна адміністрація не коментувала це.

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