Окупаційна влада мовчить.

Цієї ночі в окупованому Криму лунали вибухи, повідомляється про ураження військової частини російських загарбницьких військ.

У Telegram-каналі "Кримські партизани" оприлюдинили відео, на якому можна побачити заграву в небі та пожежу. За їхніми даними, вдалося уразити військову частину окупантів у Джанкої. Внаслідок удару знищено засіб протиповітряної оборони та радіолокаційну станцію. Крім того, росіяни зазнали втрат серед особового складу.

Також опубліковано перехоплення, на якому невідомий чоловік повідомляє про чотири вибухи на території військової частини, внаслідок яких постраждали троє солдатів.

Втрати Росії у Криму: останні новини

Українська влада заявляла, що за час окупації Росія перетворила український півострів на військову базу. Тепер об'єкти загарбницької армії стають цілями для безпілотних літальних апаратів та ракет.

Крім того, за час повномасштабної війни Україна знищила та пошкодила понад 20 російським військових кораблів та катерів. У Міністерстві цифрової трансформації звітували про ураження українськими дронами наступних суден: "Адмірал Макаров", "Іван Голубець", "Іван Хурс", "Сергій Котов", "Нафтовий маяк", "Акула" і "Арна".

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