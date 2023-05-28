На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 14 атак противника в районі міста Мар’їнка.

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 21 ворожу атаку.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. "На Бахмутському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Хромового. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине та Північне Донецької області", - йдеться у зведенні.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по Авдіївці, здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів.

Відео дня

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 14 атак противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське та Велика Новосілка.

На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив.

Війна в Україні: новини

Найбільш складна ситуація спостерігається на Донбасі. Там йдуть запеклі бої. Як повідомляв Генштаб 27 травня протягом доби підрозділи сил оборони відбили 13 ворожих атак. Так, на Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Хромового. На Авдіївському напрямку окупанти вели наступальні дії у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мали.

Вас також можуть зацікавити новини: