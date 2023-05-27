Росіяни не відмовились від спроб захопити Луганську та Донецьку області.

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом цієї доби підрозділи сил оборони відбили 13 ворожих атак. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ щодо оперативної ситуації з російським вторгненням.

Так, на Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Хромового. На Авдіївському напрямку окупанти вели наступальні дії у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мали.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 7 атак противника в районі міста Мар’їнка.

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На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

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Минулої доби противник зосереджував основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби 26 травня відбулось 25 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту.

Разом з тим у Міноборони констатують зниження наступальної активності окупантів на Бахмутському напрямку: вчора і сьогодні там немає активних боїв - ні в місті, ні на флангах. Натомість ворог активно обстрілює околиці міста та підступи до нього.

Окремо радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готує грунт для контрнаступу проти російських окупаційних сил, і інтенсивність бойових дій наростає.

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