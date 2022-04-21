Серед звільнених є поранені.

Сьогодні в рамках обміну полоненими звільнено 19 українських громадян: 10 військових і 9 цивільних.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Відбувся черговий обмін полоненими. Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з яких 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних", - заявила вона.

Віце-прем'єр зазначила, що цього разу серед звільнених є поранені, і "це дуже важливо". "Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації", - додала вона.

Раніше відбувся п’ятий обмін полоненими між Україною і РФ. Було звільнено 60 військових і 16 цивільних українців.

У російському полоні наразі перебувають близько тисячі цивільних українців, половина з яких жінки, і 700 військових. Україна вимагає від РФ відпустити і передати українській стороні цивільних без всяких умов.

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