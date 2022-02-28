Потрібно натиснути Документи — Допомогти армії. Як завжди, все в кілька кліків.

Міністерство цифрової трансформації запустило нову послугу в "Дії" — відтепер можна переказати кошти нашій армії прямо в застосунку.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Запустили нову послугу в "Дії" — відтепер можна переказати кошти нашій армії прямо в застосунку. Усі донати підуть у фонд "Повернися живим". Потрібно натиснути Документи — Допомогти армії. Як завжди, все в кілька кліків", - зазначив він.

Федоров додав, що послуга доступна для користувачів IOS та Android.

Нагадаємо, раніше у Раді обговорили можливість запису до територіальної оборони через "Дію".