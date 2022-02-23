За його словами, необхідно позбутися бюрократії.

Українцям хочуть дозволити записуватися до лав територіальної оборони через сервіс "Дія".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі журналістам після зустрічі президента України з лідерами фракцій та груп Верховної Ради.

Він зазначив, що це дозволить позбутися бюрократії.

"Ми там, до речі, проговорили також гарну ініціативу, щоб Мінцифри через "Дію" зробила запис до територіальної оборони", - повідомив він.

За його словами, зараз багато хто відмовляється записуватися в територіальну оборону, дивлячись на великий список документів, довідок, які потрібно зібрати.

За його словами, необхідно все організувати так, щоб записатися до територіальної оборони "можна було в декілька кліків".

Арахамія зазначив, що також йшлося про необхідність ухвалення закону про зброю, що дало б людям можливість "самостійно купувати зброю і потім записуватися до територіальної оборони".

Нагадаємо, раніше Верховна Рада дозволила членам добровольчих формувань територіальних громад використовувати особисту мисливську та стрілецьку зброю.

Закон визначає, що члени добровольчих формувань територіальних громад мають право застосовувати під час виконання завдань територіальної оборони особисту мисливську та стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них.

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