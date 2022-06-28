Ляшевська побоюється за життя Колихаєва.

Арешт мера Херсона Ігоря Колихаєва пов'язаний з його відмовою співпрацювати з окупаційною владою.

Про це повідомила його радниця Галина Ляшевська.

"Сьогодні вранці мер Херсона Колихаєв Ігор приїхав в одну з комунальних установ, де працювали залишилися співробітники міськвиконкому. Як тільки він вийшов з машини, його відразу затримали озброєні Росгвардії і, швидше за все, ФСБ", - розповіла вона.

Окупанти вилучили жорсткі диски з комп'ютерів, відчинили всі сейфи.

За словами Ляшевської, вони шукали документи, а весь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті в наручниках під озброєною охороною.

"Після обшуку Колихаєва посадили в автобус Z і відвезли. Впевнена, що арешт Колихаєва пов'язаний з його відмовою співпрацювати з окупаційною владою. Кілька днів тому Колихаєв отримав лист від "новопризначеного" мера, де той запрошував його обговорити майбутню "організацію взаємодії". За відмову від зустрічі пригрозив арештом. Колихаєв не пішов", - додала його радниця.

Вона підкреслила, що побоюється за життя Колихаєва.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 червня, Ляшевська повідомила, що окупанти "забрали" Колихаєва. Інших подробиць вона не повідомила.

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