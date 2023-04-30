Окупанти зізналися, що кидали "в яму" цивільних за проукраїнські погляди.

Російські окупанти системно репресували цивільне населення Херсона, що виступало проти окупації. Це підтвердив один з колишніх ватажків "ДНР", а нині соратник Ігоря Гіркіна-Стрєлкова Павло Губарєв.

На одному зі стрімів в Інтернеті він визнав, що його дружина Катерина особисто організовувала переслідування проукраїнських активістів у Херсоні під час окупації.

"Українці виходили на мітинги, говорили "Ідіть геть, окупанти!". Трасами їздив мер Херсона і матом лаявся на росгвардійців", – описує Губарєв ситуацію в Херсоні на березень 2022 року.

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За його словами, в Херсон завезли "чекістську оперативну групу" з Донецька, але нічого з мітингами вона не робила, оскільки не було такого наказу. Тоді за організацію репресій взялася особисто Катерина Губарєва. Вона почала вишукувати основних активістів в соцмережах і після передала цю інформацію "чекістам".

"Вона бере цей список, їде до отамана "батальйону Кальміус" – він зараз сидить за мародерство, якраз в той час він цим усім займався. Вона приїхала і каже "Іван Іванович, дай мені хлопців, треба провести арешти", – хвалиться терорист.

За словами Губарєва, заарештованих патріотів було так багато, що для них не вистачало в'язниць, тому для утримання викрадених цивільних почали рити "ями".

"І мітинги припинилися", - хвалиться колаборант.

Окупація Херсона

Бої за Херсон зі змінним успіхом йшли кілька днів, але в підсумку до 3 березня російські війська взяли місто під свій контроль. Пізніше українська влада заявлять, що це стало результатом зради з боку деяких регіональних силовиків.

Протягом кількох наступних тижнів у Херсоні регулярно проходили акції протесту місцевих жителів. Люди вимагали від окупантів забиратися додому.

З 23 по 27 вересня окупанти провели в Херсоні та на інших окупованих територіях постановочний "референдум", після чого заявили, що за приєднання до Росії нібито висловилися 87% жителів Херсонщини.

11 листопада українські війська звільнили Херсон. Жителі міста зустрічали українську армію народними гуляннями.

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