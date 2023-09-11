Лише за один день на 70% зросла кількість звернень щодо здачі в полон, зазначили у розвідці.

На 70% зросла кількість російських військових, які хочуть здатися в український полон, після вдалої операції щодо перегону в Україну російським пілотом гелікоптера Мі-8.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав в ефірі "Радіо Свобода". За його словами, за один день збільшилась на 70% кількість звернень від російських військових та їх родичів щодо здачі в полон.

При цьому Юсов зазначив, що якщо говорити про можливість повторення цієї спецоперації, то такі "речі мають штучний характер". Тобто мова йде про одиниці таких випадків і десятки в розробках спецслужби.

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Коментуючи інформацію про те, що нібито пілоту, який пережене з Росії в Україну МіГ-31, передбачена виплата двох мільйонів доларів, Юсов сказав, що це вже зі сфери "легенд і народної ініціативи". "Але, звичайно, винагорода за МіГ буде", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, на початку вересня українська розвідка повідомила про спецоперацію під кодовою назвою "Синиця".

В ході її проведення 28-річний російський капітан, пілот Максим Кузьмінов перегнав в Україну вертоліт Мі-8. Він був командиром вертольота, служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації РФ - в/ч 3984 з пунктом постійної дислокації в Приморському краї.

5 вересня Кузьмінов на прес-конференції розповів, що перевіз цей вертоліт в Україну в рамках спецоперації Головного розвідувального управління Міноборони України та інших силових органів.

Пілот зазначив, що вирішив перейти на бік України через усвідомлення, що війна Росії проти України є найжорстокішим злочином.

Пілот сказав, що в Telegram був підписаний на сторінки ГУР Міноборони України та зацікавився, що відбувається. Так він знайшов контакти, був створений секретний чат і почалося листування. Він повідомив, що політ відбувся 9 серпня в момент, коли він мав доставляти вантаж.

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