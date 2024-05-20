Отримання цієї сучасної платформи стало справжнім "проривом", зазначив начальник групи обслуговування тренажерів.

В одній із бригад тактичної авіації українські пілоти уже відпрацьовують бойові місії на авіаційному тренажері F-16, наданому Чехією, повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ. Зазначається, що тренажер дає справжня відчуття реального польоту на винищувачі.

Начальник групи обслуговування тренажерів Дмитро пояснив, чому отримання цієї сучасної платформи стало справжнім "проривом". Сам він вже понад 20 років займається авіатренажерами літаків типу "Су" та "МіГ". За словами офіцера, тренажер F-16 був зібраний швидко, і одразу після цього почались перші тестові запуски.

"Відверто кажучи, я перший в Україні сів в кабіну нового тренажера. До цього часу випробував на собі чимало радянських версій. Також "літав" на багатьох авіасимуляторах F-16, які давно в розпорядженні наших авіаційних бригад. У перші ж секунди "польоту" на повноцінному тренажері зрозумів - це просто небо і земля. Реалістичність відчуттів, перевантаження, величезний вибір карт, режимів, сценаріїв, можливість відпрацьовувати застосування різного озброєння, моделювати дії в позаштатних ситуаціях… Це дійсно зовсім інший рівень технологій. Ми вже бачимо, що Збройні сили використовують тренажери з використанням віртуальної реальності на прикладі ПЗРК і т.д... Авіація не відстає в пошуку сучасних технологічних і ефективних рішень", - підкреслив військовий. Відео дня

Він додав, що складнощів розібратись із обслуговуванням такої техніки немає.

"Повірте, мені є з чим порівнювати. Я добре пам’ятаю тренажери, комп’ютерна складова яких займала декілька десятків шаф по 15 метрів у довжину і яка морока, коли в такому тренажері щось вилітає. Чи тренажери із кабельним планом по півтори тони, який вантажиться у ЗіЛ із "гіркою". І раптом якийсь пацюк перегризе хоча б якийсь дротик чи шматочок кабелю - масштаб проблеми навіть важко собі уявити. Вже мовчу про ситуацію із комплектуючими до радянського обладнання. Обслуговувати ж новий тренажер - одне задоволення", - зазначив Дмитро.

За його словами, F-16 скоро надійдуть на озброєння ЗСУ, тому іншого виходу, як перехід на нові тренажери, просто немає. Він зауважив, що звісно "один тренажер – в полі не воїн", і це лише початок. Найближчим часом такими платформами укомплектують усі бригади тактичної авіації.

Також фахівець додав, що у переважної більшості авіатренажерів, які є зараз в ЗСУ, давно вийшов ресурс.

"Враховуючи сьогодення, Повітряні сили аналізують технічні можливості в пошуку ефективно економічно вигідних рішень. Одне з таких є перехід на авіаційні тренажери з використанням віртуальної або фіксованої реальності, що надає пілоту відчуття реальності польоту, а також більший кут огляду. В передових країнах світу вже застосовують такі тренажери протягом крайніх п’яти років", - прокоментував офіцер.

Нагадаємо, 10 травня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що перша українська бригада тактичної авіації вже отримала тренажер американського винищувача F-16. Його передала Чехія. Командувач підкреслив, що це не симулятор, а повноцінний авіаційний тренажер з реальною кабіною літака F-16. Пілот може чітко відчути органи керування, де вони знаходяться, що він бачить у польоті, які сигнали проходять,сказав Олещук.

Він підкреслив, що окрім самих F-16, Україні треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для пілотів та відповідних фахівців, у зв’язку з чим закликав наших союзників долучатися до цієї ініціативи.

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