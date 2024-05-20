Президент нагадав, що окупанти систематично намагаються залишити країну без електроенергії.

Ситуація на фронті залишається дуже складною. На Харківському напрямку українським військам вдалося відновити контроль, ще тиждень тому там було важче.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters. "Ситуація на фронті одна з найскладніших, тому що почався новий російський наступ у напрямку Харкова. Дуже потужна хвиля боїв іде на Донбасі... Ніхто навіть не помічає, що насправді більше боїв іде на сході країни, саме на Донбаському напрямку: Курахове, Покровськ, Часів Яр", - додав він.

Також президент прокоментував використання Україною безпілотних літальних апаратів дальнього радіусу дії по території Росії.

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"Ми почали використовувати те, що в нас є, по енергетичній системі Російської Федерації, тому що вони залишають нас без електроенергії. Тому я вважаю, що це дуже справедливо", - зазначив Зеленський.

Ситуація на фронті: останні новини

Новий наступ РФ розпочався 10 травня, коли окупанти спробували здійснити прорив на півночі Харківської області. Бої із загарбницькими військами все ще тривають.

За останніми даними Генерального штабу ЗСУ, сьогодні на Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення, окупанти атакували поблизу Вовчанська, а також у напрямках сіл Стариця та Липці.

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