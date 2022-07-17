Російські окупанти пробували захопити їх уже кілька разів, але невдало.

У Луганській області два села залишаються підконтрольними українській владі.

Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram, є населені пункти, звідки росіян вже вибивали по декілька разів, але вони не зупиняються і несуть втрати.

За його словами, за учора ворогом завдані два авіаудари - по населених пунктах поцілено чотирма ракетами. Крім того, зафіксовані три масовані артилерійські обстріли. Ще чотири рази територія була обстріляна мінометами.

"Два села на Луганщині залишаються підконтрольними уряду України", - наголосив Гайдай.

"Саме це не дає спокою росіянам, в яких є наказ обов’язково вийти на адмінмежу Луганщини. Вони неодноразово звітували про виконання завдання, можливо, отримували відповідні нагороди, але подолати декілька кілометрів, що залишаються, так і не можуть. Одне із сіл вже декілька разів було захоплене окупантом, але наші військові щоразу відкидували ворога на попередні позиції. Втім, противник не зупиняється – повертається і зазнає чергових втрат", - заявив голова ОВА.

Зокрема, він підкреслив, що "16 липня росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак отримали гідний опір, відійшли, а потім недорахувались особового складу".

Також, ще одна спроба атакувати оборонні редути ЗСУ була організована ворогом поблизу Білогорівки, але теж була відбита, артилерійськими обстрілами окупанти продовжують знищувати домівки громадян.

"Їм байдуже, чи буде життя в цих населених пунктах. Їхнє пропагандистське телебачення майже не знімає сюжетів із знищених сіл, до прикладу, Попаснянської та Гірської громад. Бо хизуватися там нічим. Росіяни перетворили їх на попіл", - заявив Гайдай.

Напередодні Гайдай повідомляв, що українські військові зупинили спробу ворога заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом.

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