За його словами, окупаційні війська продовжують наносити артилерійські удари з наступними спробами штурму, завдають ракетні та авіаудари.

Українські військові зупинили спробу ворога заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Українські захисники щільним вогнем зупинили ці спроби ворога, який вимушений був посунутися назад.

"Росіяни ставлять за мету захопити стратегічно важливий для них автошлях вже понад два місяці, але контроль над декількома кілометрами цієї дороги їм встановити досі не до снаги", - наголосив Гайдай.

За його словами, окупаційні війська продовжують наносити артилерійські удари з наступними спробами штурму, завдають ракетні та авіаудари.

"Вони обіцяли "асвабаждение", а самі вбивають на Луганщині життя. Нівечать домівки та інфраструктуру, вбивають людей. А тим, хто вцілів, але втратив все, нічого не іншого залишається, як розпочати все з нуля. Тільки вже далеко від рідної домівки", - зазначив він.

Протягом 15 липня по населених пунктах та навколо них ворогом завдано чотири ракетні удари, здійснені три артилерійські атаки та ще п’ять – тривалих мінометних обстрілів.

Зокрема, авіаудари нанесені по Верхньокам’янському та Білогорівці. Поблизу останньої зафіксовано ракетно-авіаційний удар.

Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районі Верхньокам’янського.

Як писав УНІАН, за даними Генштабу, російські війська відновили наступ на Вуглегірську ТЕС, бойові дії тривають.

Зазначимо, бої поблизу Бахмута стають все більш запеклими. Ворог рветься в Соледар та сусідній Сіверськ.

Російські окупанти б'ють по позиціях українських військових на найближчих висотах. Бійці, які стоять трохи далі, допомогти нічим не можуть, тому сподіваються, що їхні побратими встигли окопатися.

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