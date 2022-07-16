За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, удари по складах допомогли налякати ворога і зменшити кількість обстрілів в регіоні.

Російські окупанти бояться обстрілів українських артилеристів, тому намагаються доставляти боєприпаси відразу на передову, а не зберігати їх на складах. Це ускладнює логістику для ворога. А завдяки влучним ударам ЗСУ по сховищах снарядів обстрілів на Луганщині стало набагато менше.

Такою інформацією поділився голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у традиційному щоденному звіті у своєму Telegram-каналі.

За словами керівника, раніше у росіян була тотальна перевага в кількості обстрілів. Виникали ситуації, коли на 186 ворожих залпів українські захисники відповідали 12 або 14. Але удари по складах з боєприпасами в глибокому тилу порушили логістику рашистів. У цьому сильно допомогла західна далекобійна зброя.

"Вони [окупанти] вже переходять до так званої роботи "з коліс". Тобто на автомобілях везуть просто боєкомплект, і підвозять відразу на передову", — заявив Гайдай.

В результаті логістика для ворога ускладнилася. І це призвело до зменшення кількості обстрілів у Луганській області.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують регулярно завдавати ударів по важливих об'єктах в глибокому тилу рашистів. Наприклад, 15 і 16 липня авіація і артилерія України відпрацювали по складах боєприпасів на півдні і сході.

Загалом за останні тижні ЗСУ знищили понад тридцять військових об'єктів окупантів. Після цього кількість ворожих обстрілів на лінії зіткнення значно зменшилася, що доводять дані моніторингу пожеж NASA Firms.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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