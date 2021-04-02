Поранено двох українських військових і одну цивільну людину.

Збройні формування Російської Федерації сьогодні обстріляли цивільну інфраструктуру міста Красногорівка і здійснили 13 обстрілів позицій українських захисників.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні штабу щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

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Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», неподалік населеного пункту Золоте-4, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Світлодарська та Новотошківського ворог використав великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населених пунктів Піщевик, Красногорівка та Гнутове, противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Опитне - ще й з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації використали протитанкові гранатомети.

«Внаслідок ворожих обстрілів поранено двох українських воїнів. Військовослужбовцям оперативно надано необхідну медичну допомогу. На місці події працюють командування військової частини та представники військової служби правопорядку ЗСУ», - йдеться у повідомленні.

В районі населеного пункту Красногорівка противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури, в результаті чого поранено цивільну особу. Потерпілого доставили до медичного закладу.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

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Автор: Інна Андаліцька