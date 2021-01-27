Від початку поточної доби, 27 січня, порушень режиму тиші наразі не зафіксовано.

Протягом минулої доби, 26 січня, бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зокрема, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.

"Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - повідомили в ООС.

Зазначається, що на обстріли з боку противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - додали в ООС.

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Від початку поточної доби, 27 січня, уздовж лінії розмежування порушень режиму тиші не зафіксовано.

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Автор: Олександр Топчій